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Гринблатт: Призвал объединиться для достижения `мира` | Фото:19.05 14:44   MIGnews.com

Гринблатт призвал объединиться для достижения "мира"

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил в пятницу вечером, что настало время удвоить усилия по достижению мирного соглашения в регионе.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает The Times of Israel.

Комментарии Гринблатта появились после того, как американские источники сообщили, что администрация, скорее всего, представит свой долгожданный план в следующем месяце после мусульманского священного месяца Рамадан.

В серии твитов, в которых Гринблатт поздравил Израиль после открытия посольства США в Иерусалиме, посланник сказал, что пришло время двигаться вперед.

Напомним, что перенос американского посольства вызвал всеобщий гнев среди всего мусульманского мира. Палестинцы начали устраивать массовые беспорядки с момента объявления этого решения.

"У меня есть послание всем нашим друзьям в регионе: израильтянам, палестинцам, арабам, мусульманам, христианам и евреям, а также многим другим во всем мире, которые регулярно обращаются ко мне. чтобы оказать поддержку нашей администрации и приложить усилия по достижению мирногосоглашения – пришло время открыть новую главу", - написал Гринблатт на своей странице в Twitter на иврите и на арабском языке.

По его словам, "настало время удвоить наши усилия, чтобы найти решение многих проблем".

"Мы все несем ответственность за то, что происходит в регионе, так давайте объединимся и начнем работать". – добавил спецпосланник президента США.
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