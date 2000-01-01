Комментарии Гринблатта появились после того, как американские источники сообщили, что администрация, скорее всего, представит свой долгожданный план в следующем месяце после мусульманского священного месяца Рамадан.
В серии твитов, в которых Гринблатт поздравил Израиль после открытия посольства США в Иерусалиме, посланник сказал, что пришло время двигаться вперед.
Напомним, что перенос американского посольства вызвал всеобщий гнев среди всего мусульманского мира. Палестинцы начали устраивать массовые беспорядки с момента объявления этого решения.
"У меня есть послание всем нашим друзьям в регионе: израильтянам, палестинцам, арабам, мусульманам, христианам и евреям, а также многим другим во всем мире, которые регулярно обращаются ко мне. чтобы оказать поддержку нашей администрации и приложить усилия по достижению мирногосоглашения – пришло время открыть новую главу", - написал Гринблатт на своей странице в Twitter на иврите и на арабском языке.
По его словам, "настало время удвоить наши усилия, чтобы найти решение многих проблем".
"Мы все несем ответственность за то, что происходит в регионе, так давайте объединимся и начнем работать". – добавил спецпосланник президента США.