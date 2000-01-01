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Минздрав Газы: умерли еще двое участников `марша` | Фото:19.05 13:44   MIGnews.com

Минздрав Газы: умерли еще двое участников "марша"

В результате столкновений с израильскими военными на границе с Газой, которые произошли в начале этой недели, умерли еще двое палестинцев.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает Минздрав Газы, передает The Times of Israel.

По данным палестинского ведомства, это 20-летний Мохаммад Мазен Алиан и 58-летний Абдул Хамид Альсауи.

Палестинские источники сообщают, что Алиан был ранен в минувший понедельник, 14 мая, в результате действий солдат ЦАХАЛа к востоку от лагеря беженцев Эль-Бурейдж, возле забора безопасности. Где и когда получил ранения Альсауи, не уточняется.

Отметим, что, таким образом, число погибших участников "марша возвращения" увеличилось до 64 человек.

У Израиля нет официальных жертв.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что 14 мая в протестах на границе Газы участвовали от 30 до 40 тысяч жителей сектора.

Министерство здравоохранения Газы объявило о 60 погибших и примерно 2700 раненых в ходе "марша возвращения" 14 мая.
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