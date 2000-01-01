По данным палестинского ведомства, это 20-летний Мохаммад Мазен Алиан и 58-летний Абдул Хамид Альсауи.
Палестинские источники сообщают, что Алиан был ранен в минувший понедельник, 14 мая, в результате действий солдат ЦАХАЛа к востоку от лагеря беженцев Эль-Бурейдж, возле забора безопасности. Где и когда получил ранения Альсауи, не уточняется.
Отметим, что, таким образом, число погибших участников "марша возвращения" увеличилось до 64 человек.
У Израиля нет официальных жертв.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что 14 мая в протестах на границе Газы участвовали от 30 до 40 тысяч жителей сектора.
Министерство здравоохранения Газы объявило о 60 погибших и примерно 2700 раненых в ходе "марша возвращения" 14 мая.