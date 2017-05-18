Арестован участник попытки линча в Хавара

Силы региональной бригады Самарии, совместно ШАБАК, задержали минувшей ночью одного из участников попытки линча израильского поселенца в Хавара.
Поселенец, автомобиль которого атаковала палестинская толпа, говорит: “В центре Хавара я столкнулся с большой палестинской демонстрацией. Я посмотрел смерти в глаза. Мне удалось чудом спастись, и я добрался до дома”.
Поселенец открыл огонь по нападавшим и убил одного палестинца.
Силы безопасности, помимо ареста подозреваемого, конфисковали автобус, на котором бунтовщиков привезли в Хавара, а также машину скорой помощи , водитель которой заблокировал проезд израильтянину. Водитель скорой помощи также арестован.