19.05 08:20 MIGnews.com

Арестован участник попытки линча в Хавара

היהודי שירה במחבל במחסום חווארה: ראיתי את המוות בעיניים, כמעט עשו בי לינץ'. צילום:ארגון חוננו pic.twitter.com/wi4yXHl4gc — כאן ועכשיו (@kann_news) May 18, 2017

נסיון פיגוע מתועב ליד חווארה. בזכות תושיה גדולה, לשמחתנו ללא נפגעים לכוחותינו.

זו האמת-גם ביו"ש הממשלה לא מספקת ביטחון. pic.twitter.com/Ftv8x6zntI — עמירם לוין (@amiramlevin) May 18, 2017

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Комментарии

Силы региональной бригады Самарии, совместно ШАБАК, задержали минувшей ночью одного из участников попытки линча израильского поселенца в Хавара.Поселенец, автомобиль которого атаковала палестинская толпа, говорит: “В центре Хавара я столкнулся с большой палестинской демонстрацией. Я посмотрел смерти в глаза. Мне удалось чудом спастись, и я добрался до дома”.Поселенец открыл огонь по нападавшим и убил одного палестинца.Силы безопасности, помимо ареста подозреваемого, конфисковали автобус, на котором бунтовщиков привезли в Хавара, а также машину скорой помощи , водитель которой заблокировал проезд израильтянину. Водитель скорой помощи также арестован.