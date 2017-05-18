Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестован участник попытки линча в Хавара 19.05 08:20   MIGnews.com

Арестован участник попытки линча в Хавара

Силы региональной бригады Самарии, совместно ШАБАК, задержали минувшей ночью одного из участников попытки линча израильского поселенца в Хавара.

Поселенец, автомобиль которого атаковала палестинская толпа, говорит: “В центре Хавара я столкнулся с большой палестинской демонстрацией. Я посмотрел смерти в глаза. Мне удалось чудом спастись, и я добрался до дома”.

Поселенец открыл огонь по нападавшим и убил одного палестинца.

Силы безопасности, помимо ареста подозреваемого, конфисковали автобус, на котором бунтовщиков привезли в Хавара, а также машину скорой помощи , водитель которой заблокировал проезд израильтянину. Водитель скорой помощи также арестован.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:55
Аббас намерен положить конец голодовке террористов
07:47
Россия пыталась отговорить Асада от продвижения к Танф
07:28
В Израиль возвращается дождь
07:27
Ультраортодоксы скупают квартиры
06:33
Пошлина на импорт снята: когда подешевеет обувь?
04:28
Смерть лидера Soundgarden расследуют как возможный суицид
03:26
Парень подал на девушку в суд после первого свидания
01:27
Продан самый дорогой участок земли в мире
00:36
Джефф Монсон будет разводить медведей под Тюменью
23:30
Почти 200 авиакомпаниям запретили летать в Европу
22:22
Россию и КНДР соединит новый морской маршрут
21:33
СМИ: США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
21:01
Меркель пригрозила Великобритании санкциями
20:40
Планировавшая взорвать еврейскую школу получила 6 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus