Аббас намерен положить конец голодовке террористов
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас пытается оказать давление на международные источники, что положить конец продолжающейся голодовке террористов, заключенных в израильских тюрьмах.
Об этом заявил председатель Комитета по делам палестинских заключенных Иса Карака.
По его словам, в настоящее время невозможно обсудить возможность проведения серьезных переговоров для решения данной проблемы.
"Мы играем на перегонки со временем. Здоровье заключенных ухудшается, а на улицах ПА растет напряжение и не только среди семей палестинцев, отбывающих срок", - подчеркнул Карака.
Сотни палестинских террористов в израильских тюрьмах 17 апреля начали голодовку в попытке оказать давление на власти Израиля, чтобы улучшить условия их тюремного заключения.
Как отмечает Haaretz, как Израиль, так и ПА хотят прекратить забастовку в тюрьмах в свете предстоящего визита президента США Дональда Трампа в регион, который состоится на следующей неделе.
Военный обозреватель портала walla Ави Иссахарофф ранее сообщил, что высокопоставленные лица ПА встречались с представителями службы безопасности Израиля (ШАБАК) чтобы изучить возможные способы прекращения голодовки.