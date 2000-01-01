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flickr 19.05 07:55   MIGnews.com

Аббас намерен положить конец голодовке террористов

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас пытается оказать давление на международные источники, что положить конец продолжающейся голодовке террористов, заключенных в израильских тюрьмах.

Об этом заявил председатель Комитета по делам палестинских заключенных Иса Карака.

По его словам, в настоящее время невозможно обсудить возможность проведения серьезных переговоров для решения данной проблемы.

"Мы играем на перегонки со временем. Здоровье заключенных ухудшается, а на улицах ПА растет напряжение и не только среди семей палестинцев, отбывающих срок", - подчеркнул Карака.

Сотни палестинских террористов в израильских тюрьмах 17 апреля начали голодовку в попытке оказать давление на власти Израиля, чтобы улучшить условия их тюремного заключения.

Как отмечает Haaretz, как Израиль, так и ПА хотят прекратить забастовку в тюрьмах в свете предстоящего визита президента США Дональда Трампа в регион, который состоится на следующей неделе.

Военный обозреватель портала walla Ави Иссахарофф ранее сообщил, что высокопоставленные лица ПА встречались с представителями службы безопасности Израиля (ШАБАК) чтобы изучить возможные способы прекращения голодовки.

Результаты данной встречи неизвестны.
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