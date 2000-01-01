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ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля 19.05 20:55   MIGnews.com

ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля

Военный трибунал ХАМАСа завершил судебное разбирательство по делу о шести сторонниках террористической группировки ISIS в секторе Газа, признав их виновными в принадлежности или поддержке "Исламского государства".

Как пишет американское издание Breitbart со ссылкой на джихадиста Абу Бакра аль-Макдеси, среди приговоренных был и исламист, арестованный за обстрел Израиля двумя ракетами. Он получил три месяца в тюрьме.

Двое других были приговорены к срокам от 1 года и 8 месяцев до 2 лет за аналогичные преступления и создание взрывчатки. Еще трое сядут на 6-7 месяцев за членство в организациях, поддерживающих или выражающих солидарность с ISIS.

Собеседник Breitbart назвал приговоры "доказательством морального и религиозного разложения ХАМАСа".

"Эти сроки нас не остановят. Мы продолжим борьбу за ислам и Аллаха. Лучшим доказательством этого является то, что к нам каждый день присоединяются новые братья, в числе и из ХАМАСа. Они поняли, что ХАМАС не может представлять амбиции мусульман и что он не заинтересован в том, чтобы установить верховенство шариата. Путь джихада, путь веры, никогда не был легким, но, с помощью Аллаха, мы не уйдем и не сдадимся, пока нам не удастся изгнать из ислама всех тиранов, их крестоносцев и неверных господ", - говорит аль-Макдеси.
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