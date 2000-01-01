19.05 20:36 MIGnews.com

Палестинцы требуют у Трампа аэропорт и участок Мертвого моря

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Палестинская администрация требует у Вашингтона способствовать целому ряду инфраструктурных улучшений, включая строительство аэропорта и нового энергораспределительного предприятия в Самарии, новой цементной фабрики и гостиничного комплекса на берегу Мертвого моря.В марте в Вашингтоне состоялась встреча председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса с президентом США, на которой якобы была заложена основа для перезагрузки мирных палестино-израильских переговоры "по-трамповски". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, политики обсудили ряд политических вопросов, включая "меры по расширению прав и возможностей палестинской экономики, а также предоставлению палестинскому народу возможностей для экономического развития".Во время обсуждения палестинская делегация во главе с раисом представила перечень инфраструктурных проектов, которые, по их заявлению, необходимы для экономического развития и установления мирных отношений с Израилем, сообщает Walla. В частности, поднималась тема строительства аэропорта для арабских жителей территорий, новой электростанции в северной Самарии, цементного завода в Вифлееме, передачи палестинцам контроля над частью побережья Мертвого моря и строительство там гостиничного курорта.Как сообщил Walla высокопоставленный представитель ПА, никаких конкретных планов по строительству аэропорта пока нет, но палестинцы готовы к переговорам с Израилем на эту тему."У нас еще нет для этого конкретного площадки. Мы будем готовы построить аэропорт на месте, которое будет согласовано", - цитирует его Walla.Напомним, что Израиль запретил ПА руководить аэропортами еще в начале Второй интифады в 2000 году, закрыв в октябре того же года международный аэропорт в Газе и отозвав решение о совместном контроле над аэропортом Атарот в Иерусалиме.Любопытно, что в свой список требований палестинцы не включили никакое медицинское учреждение, на которое и так были выделены уже миллиарды долларов помощи.