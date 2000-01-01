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19.05 14:01   MIGnews.com

Россия готова перенести свое посольство в Иерусалим

Газета “Известия” сообщает, что Россия “готова” перенести свои посольства “в Западный и Восточный Иерусалим”, в случае, если израильтяне и палестинцы достигнут успеха в переговорном процессе.

“Известия” ссылаются на источники в российских дипломатических кругах.

Источники заявили газете следующее: “Россия сможет говорить о переносе своих диппредставительств после того, как палестино-израильский конфликт будет урегулирован или будут наблюдаться положительные сдвиги в переговорном процессе”.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил, что все государства должны перенести свои посольства в Иерусалим. Израильтяне также ожидают, что во время визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет объявлено о переносе посольства США в Иерусалим.


Между тем, официальный представитель ФАТХа, бывший руководитель превентивной службы безопасности ПА Джибриль Раджуб одобрил решение президента США Дональда Трампа отложить перемещение американского посольства в Иерусалим.

Он сказал: "Это достойное и разумное решение. Американский президент четко осознает, что вопрос о статусе Иерусалима является сложным и должен быть решен в рамках окончательного соглашения".

Джибриль Раджуб добавил, что после заключения соглашения в Иерусалиме должны быть расположены два американских посольства:

"Одно будет на палестинской территории в Восточном Иерусалиме, а другое на израильской – в Западном Иерусалиме".
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