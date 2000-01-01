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YouTube 19.05 13:36   MIGnews.com

ФАТХ: пришло время для двух посольств в Иерусалиме

Официальный представитель ФАТХа, бывший руководитель превентивной службы безопасности ПА Джибриль Раджуб одобрил решение президента США Дональда Трампа отложить перемещение американского посольства в Иерусалим.

В телефонном интервью Jerusalem Post, высокопоставленный чиновник заявил:

"Это достойное и разумное решение. Американский президент четко осознает, что вопрос о статусе Иерусалима является сложным и должен быть решен в рамках окончательного соглашения".

Джибриль Раджуб добавил, что после заключения соглашения в Иерусалиме должны быть расположены два американских посольства:

"Одно будет на палестинской территории в Восточном Иерусалиме, а другое на израильской – в Западном Иерусалиме".
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