19.05 13:36 MIGnews.com

ФАТХ: пришло время для двух посольств в Иерусалиме

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Официальный представитель ФАТХа, бывший руководитель превентивной службы безопасности ПА Джибриль Раджуб одобрил решение президента США Дональда Трампа отложить перемещение американского посольства в Иерусалим.В телефонном интервью Jerusalem Post, высокопоставленный чиновник заявил:"Это достойное и разумное решение. Американский президент четко осознает, что вопрос о статусе Иерусалима является сложным и должен быть решен в рамках окончательного соглашения".Джибриль Раджуб добавил, что после заключения соглашения в Иерусалиме должны быть расположены два американских посольства:"Одно будет на палестинской территории в Восточном Иерусалиме, а другое на израильской – в Западном Иерусалиме".