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Видео: попытка линча в Хавара 19.05 10:32   MIGnews.com

Видео: попытка линча в Хавара

В сеть выложены записи инцидента в Хавара 18 мая.



Водитель скорой помощи палестинского Красного Полумесяца заблокировал дорогу израильскому поселенцу. Это позволило палестинской толпе атаковать машины, закидав ее камнями.

Израильтянин открыл огонь , убив 23-летнего нападавшего, и ранив еще одного.

Столкновение произошло в центре Хавара, где около 200 палестинцев проводили демонстрации. ЦАХАЛ разогнал палестинцев, применив средства для разгона демонстраций.
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