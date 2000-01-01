19.05 10:32 MIGnews.com

Видео: попытка линча в Хавара

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В сеть выложены записи инцидента в Хавара 18 мая.Водитель скорой помощи палестинского Красного Полумесяца заблокировал дорогу израильскому поселенцу. Это позволило палестинской толпе атаковать машины, закидав ее камнями.Израильтянин открыл огонь , убив 23-летнего нападавшего, и ранив еще одного.Столкновение произошло в центре Хавара, где около 200 палестинцев проводили демонстрации. ЦАХАЛ разогнал палестинцев, применив средства для разгона демонстраций.