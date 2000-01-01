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У границы с Газой возник пожар из-за воздушного змея | Фото:19.04 07:38   MIGnews.com

У границы с Газой возник пожар из-за воздушного змея

Вчера на пшеничном поле неподалеку от границы с Сектором Газа опять разгорелся пожар. Причиной стал еще один воздушный змей с банкой горючего, прилетевший со стороны Сектора Газа.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что это пятый такой инцидент за несколько дней.

По данным издания, снаряд приземлился в кибуце Беэри примерно в 7 километрах от лагеря беженцев Бурейдже в Газе.

Издание уточняет, что в этот раз разгорелось сильное пламя, которое пришлось тушить 6 командам пожарников.

В пресс-службе пожарного ведомства подчеркнули, что по состоянию на 7:30 вечера пожарная служба все еще боролась с огнем.

Напомним, что накануне последнего "пятничного марша", перед которым организаторы призвали жителей сектора Газы запасаться бутылками с "коктейлем Молотова", ЦАХАЛ начал готовиться к тому, что бутылки с зажигательной смесью могут использоваться для поджога посевов и травы в приграничной зоне.

С тех пор палестинцы периодически пытаются запустить подобных змеев, чтобы устроить пожар в Израиле.

Два дня назад, 16 апреля, палестинцы из Газы запустили горящего воздушного змея в сторону Израиля и привели к пожару на пшеничном поле на территории местного совета Шаар ха-Негев.

15 апреля произошел аналогичный случай: палестинцы запустили воздушного змея, прикрепив к нему бутылку с зажигательной смесью. Змей упал в роще Кисуфим и спровоцировал пожар.

В армейской пресс-службе пока не сообщили, как они собираются бороться с новой угрозой с воздуха.
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