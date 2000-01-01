У границы с Газой возник пожар из-за воздушного змея

Отметим, что это пятый такой инцидент за несколько дней.
По данным издания, снаряд приземлился в кибуце Беэри примерно в 7 километрах от лагеря беженцев Бурейдже в Газе.
Издание уточняет, что в этот раз разгорелось сильное пламя, которое пришлось тушить 6 командам пожарников.
В пресс-службе пожарного ведомства подчеркнули, что по состоянию на 7:30 вечера пожарная служба все еще боролась с огнем.
Напомним, что накануне последнего "пятничного марша", перед которым организаторы призвали жителей сектора Газы запасаться бутылками с "коктейлем Молотова", ЦАХАЛ начал готовиться к тому, что бутылки с зажигательной смесью могут использоваться для поджога посевов и травы в приграничной зоне.
С тех пор палестинцы периодически пытаются запустить подобных змеев, чтобы устроить пожар в Израиле.
Два дня назад, 16 апреля, палестинцы из Газы запустили горящего воздушного змея в сторону Израиля и привели к пожару на пшеничном поле на территории местного совета Шаар ха-Негев.