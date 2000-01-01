20.04 07:11 MIGnews.com

"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористическая группировка "Исламский джихад" пригрозила ЦАХАЛу ко Дню независимости Израиля. Палестинские СМИ распространили видео с угрозами офицерам и солдатам ЦАХАЛа.Террористы якобы засняли двух генералов сквозь прицел снайперской винтовки. Среди них оказался и координатор действий правительства на территориях генерал Йоав Мордехай и сопровождающие его военные.В другом фрагменте в "прицел" попали командиры подразделений, принимающих участие в охране границы с Газой."Вы хладнокровно убиваете сынов нашего народа и думаете, что вы в безопасности. Но вы и ваши старшие командиры находятся под прицелом наших снайперов!", - гласят титры на иврите.