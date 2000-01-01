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`Исламский джихад` держит на прицеле генералов ЦАХАЛа20.04 07:11   MIGnews.com

"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа

Террористическая группировка "Исламский джихад" пригрозила ЦАХАЛу ко Дню независимости Израиля. Палестинские СМИ распространили видео с угрозами офицерам и солдатам ЦАХАЛа.

Террористы якобы засняли двух генералов сквозь прицел снайперской винтовки. Среди них оказался и координатор действий правительства на территориях генерал Йоав Мордехай и сопровождающие его военные.

В другом фрагменте в "прицел" попали командиры подразделений, принимающих участие в охране границы с Газой.

"Вы хладнокровно убиваете сынов нашего народа и думаете, что вы в безопасности. Но вы и ваши старшие командиры находятся под прицелом наших снайперов!", - гласят титры на иврите.
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