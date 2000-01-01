19.04 20:59 MIGnews.com

Еще шесть стран переместят свои посольства в Иерусалим?

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По меньшей мере, шесть государств ведут "серьезные" переговоры с Израилем касательно перемещения своих посольств в Иерусалим. Об сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу в четверг, 19 апреля.Об этом глава израильского правительства заявил на мероприятии, организованном в резиденции президента Ривлина в честь 70-летия независимости Израиля.Нетаниягу отметил, что настоятельно призвал станы последовать примеру США и Гватемалы в отношении вопроса о перемещении своих посольств в израильскую столицу. По его словам мир должен быть основан на истине.Также премьер пообещал "преференциальный режим" первым 10 посольствам, которые будут перемещены в Иерусалим.Выступая перед иностранными дипломатами, Нетаниягу подчеркнул, что мир может быть достигнут лишь тогда, когда палестинцы признают, тот неоспоримый факт, что в течении 3000 лет Иерусалим был столицей Израиля.