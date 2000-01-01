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скриншот с видео19.04 18:54   MIGnews.com

Тысячи арабов приняли участие в "Марше накбы"

Тысячи израильских арабов приняли участие в "Марше накбы", которое состоялось в поселение Атлит. Мероприятие состоялось в четверг, 19 апреля, которое совпало с Днем независимости Израиля.

Арабы выбрали этот день неслучайно. Мероприятие было организовано активистами арабской общины в память о "национальной трагедии палестинского народа".

Также демонстранты прошли маршем в знак протеста против празднования 70-й годовщины независимости Израиля.

В марше приняли также депутаты Кнессета от Арабского списка и общественные деятели.

Участники марша развернули лозунги "Это наша земля", "Будем бороться за возвращение любой ценой", "Пожертвуем жизнью за Палестину" и "Мы гордимся Газой".

"То, что произошло тогда (в 1948 году – ред.) было катастрофой – человеческим и национальным бедствием. Сотни тысяч палестинских граждан до сих пор живут вблизи населенных пунктов, из которых они были изгнаны тогда. Что может быть более естественным, гуманным и справедливым, чем вернуть им их дома в оставленных поселках и вернуть имущество, которого они лишились?", - цитирует Ynet слова депутата Арабского списка Ахмада Тиби.
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