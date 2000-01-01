Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ЕС ограничил перевод денег Палестинской автономии | Фото:19.04 14:44   MIGnews.com

ЕС ограничил перевод денег Палестинской автономии

Европаралмент вчера одобрил новый закон, который должен гарантировать, что деньги, полученные палестинцами от ООН, не будут использованы для обучения палестинских детей ненависти.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, закон был подан на рассмотрение парламентом ЕС в марте.

Отмечается, что целью нового законопроекта является гарантия правильного использования помощи от Евросоюза.

Необходимо было убедиться, что программы, получившие финансирование, "отображают общие ценности, такие как свобода, толерантность и недискриминация в рамках образования".

Издание уточняет, что ЕС переводит средства палестинской системе образования через фонд PEGASE. За последние 10 лет фонд перевел Рамалле 3 миллиарда евро.

Согласно информации издания, под контроль попадут образовательные программы, которые поддерживают фонды Союза.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу
14:27
Польша отмечает 75 лет со дня Восстания в Варшавском гетто
14:10
Мусевени хочет запретить оральный секс
13:58
Известный автор расхваливает израильскую экономику
13:11
В Израиле начался праздничный парад ВВС
12:57
Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство
12:24
Израиль отмечает 70-летие парадами и массовыми гуляниями
12:11
Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения
11:24
Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk
11:09
Палестинский мэр работает в израильской компании
10:53
Отравленный Скрипаль поправляется и может говорить
10:47
Нетаниягу: Израиль стал восходящей мировой силой
10:08
Солдаты ЦАХАЛа получили ложные сообщения о мобилизации
09:44
В Париже вандалы осквернили еврейское кладбище
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus