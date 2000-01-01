19.04 14:44 MIGnews.com
ЕС ограничил перевод денег Палестинской автономии
Европаралмент вчера одобрил новый закон, который должен гарантировать, что деньги, полученные палестинцами от ООН, не будут использованы для обучения палестинских детей ненависти.
Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel
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По данным издания, закон был подан на рассмотрение парламентом ЕС в марте.
Отмечается, что целью нового законопроекта является гарантия правильного использования помощи от Евросоюза.
Необходимо было убедиться, что программы, получившие финансирование, "отображают общие ценности, такие как свобода, толерантность и недискриминация в рамках образования".
Издание уточняет, что ЕС переводит средства палестинской системе образования через фонд PEGASE. За последние 10 лет фонд перевел Рамалле 3 миллиарда евро.
Согласно информации издания, под контроль попадут образовательные программы, которые поддерживают фонды Союза.
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