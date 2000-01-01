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Палестинский протест подбирается еще ближе к границе | Фото:19.04 11:48   MIGnews.com

Палестинский протест подбирается еще ближе к границе

Организаторы палестинского приграничного протеста в Газе сообщили в среду, что палаточный городок переместят на 50 метров ближе к границе с Израилем, готовясь к новому пятничному противостоянию.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

Представители одной из групп, участвующих в организации еженедельных демонстраций, Национальный форум "Марша Возвращения", подчеркнули, что перемещение линии протеста должно "усилить их право на возвращение".

Отметим, что палестинские лидеры не раз обращались к Израилю с требованием – дать "право на возвращение" палестинцев в их дома за пределами ПА и Сектора Газа.

По данным издания, решение о перемещении также было принято в связи с приближением даты открытия посольства США в Иерусалиме – дня, который принесет неотвратимые изменения в отношения между израильтянами и палестинцами.

Напомним, что Египет оказывал давление на ХАМАС и другие палестинские группы, чтобы остановить массовые протесты. Египтяне, согласно сообщениям, выразили опасение, что демонстрации могут вырваться из-под контроля и разжечь еще одну войну между ХАМАС и Израилем.

Как известно, во вторник египетская разведка провела переговоры с ХАМАСом и Израилем, предлагая Египет в качестве посредника для совершения обмена пленными.

Сообщается, что ХАМАС и представители Египта достигли соглашения касательно того, сколько будет освобождено палестинских пленных в рамках операции. Однако Израиль наложил вето на их решение.

Уточняется, что Египет пытался предложить более широкую сделку, которая будет включать долгосрочное перемирие, прекращение создания террористических туннелей и налаживание отношений со стороны ХАМАСа в обмен на то, что Израиль снимет блокаду Сектора Газа, вернет в Газу задержанные финансы и гарантирует свободу передвижения лидерам повстанческого движения.
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