Палестинский протест подбирается еще ближе к границе

Представители одной из групп, участвующих в организации еженедельных демонстраций, Национальный форум "Марша Возвращения", подчеркнули, что перемещение линии протеста должно "усилить их право на возвращение".
Отметим, что палестинские лидеры не раз обращались к Израилю с требованием – дать "право на возвращение" палестинцев в их дома за пределами ПА и Сектора Газа.
По данным издания, решение о перемещении также было принято в связи с приближением даты открытия посольства США в Иерусалиме – дня, который принесет неотвратимые изменения в отношения между израильтянами и палестинцами.
Напомним, что Египет оказывал давление на ХАМАС и другие палестинские группы, чтобы остановить массовые протесты. Египтяне, согласно сообщениям, выразили опасение, что демонстрации могут вырваться из-под контроля и разжечь еще одну войну между ХАМАС и Израилем.
Как известно, во вторник египетская разведка провела переговоры с ХАМАСом и Израилем, предлагая Египет в качестве посредника для совершения обмена пленными.
Сообщается, что ХАМАС и представители Египта достигли соглашения касательно того, сколько будет освобождено палестинских пленных в рамках операции. Однако Израиль наложил вето на их решение.
Уточняется, что Египет пытался предложить более широкую сделку, которая будет включать долгосрочное перемирие, прекращение создания террористических туннелей и налаживание отношений со стороны ХАМАСа в обмен на то, что Израиль снимет блокаду Сектора Газа, вернет в Газу задержанные финансы и гарантирует свободу передвижения лидерам повстанческого движения.