Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Палестинский мэр работает в израильской компании | Фото:19.04 11:09   MIGnews.com

Палестинский мэр работает в израильской компании

Мэр христианского города Бейт-Джала на Западном Берегу, вблизи Бейт-Лехема, спровоцировал скандал, сообщив, что он работает торговым представителем израильской компании Tnuva, крупного производителя молочной продукции.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, такое неожиданное признание Никола Хамис сделал в интервью с палестинским каналом Palestinian Wattan TV.

В беседе с журналистами Хамис признался, что действительно, в свободное от обязанностей мэра время, он работает на израильскую компанию.

"Я рад, что вы задали этот вопрос. Я являюсь представителем компании Truna. Я, как и другие палестинские жители, которые идут в селения в поисках работы. Мы стоим их селения, мы строим их дома, мы работаем в их домах. Это наша ситуация. Все эти люди зарабатывают на жизнь", - подчеркнул палестинский мэр в интервью Palestinian Wattan TV.

Согласно информации издания, палестинские СМИ подвергли резкой критике такое заявление Хамиса. Уточняется, что мэра обвинили в предательстве антиизраильского движения BDS, которое прикладывает столько усилий, чтобы нанести удар израильской экономике.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:24
Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk
10:53
Отравленный Скрипаль поправляется и может говорить
10:47
Нетаниягу: Израиль стал восходящей мировой силой
10:08
Солдаты ЦАХАЛа получили ложные сообщения о мобилизации
09:44
В Париже вандалы осквернили еврейское кладбище
09:34
Активисты в Ереване обещают горячий вечер четверга
09:14
Пенс приветствует "чудо возрождения Израиля" в 70-летие
08:59
Иран грозит ответить в считанные дни, если США сорвут сделку
08:13
ФРГ не устраивают санкции США – страдают промышленники
08:11
Гостям со свастикой разрешили бесплатно посещать театр
07:38
У границы с Газой возник пожар из-за воздушного змея
07:10
НДИ судится с ортодоксом, который рад гибели солдат ЦАХАЛа
06:14
"Поход 70" завершился у Стены Плача
05:54
После забастовки в Зимбабве тысячи медсестер уволены
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus