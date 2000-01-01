Палестинский мэр работает в израильской компании

Мэр христианского города Бейт-Джала на Западном Берегу, вблизи Бейт-Лехема, спровоцировал скандал, сообщив, что он работает торговым представителем израильской компании Tnuva, крупного производителя молочной продукции.
По данным издания, такое неожиданное признание Никола Хамис сделал в интервью с палестинским каналом Palestinian Wattan TV.
В беседе с журналистами Хамис признался, что действительно, в свободное от обязанностей мэра время, он работает на израильскую компанию.
"Я рад, что вы задали этот вопрос. Я являюсь представителем компании Truna. Я, как и другие палестинские жители, которые идут в селения в поисках работы. Мы стоим их селения, мы строим их дома, мы работаем в их домах. Это наша ситуация. Все эти люди зарабатывают на жизнь", - подчеркнул палестинский мэр в интервью Palestinian Wattan TV.
Согласно информации издания, палестинские СМИ подвергли резкой критике такое заявление Хамиса. Уточняется, что мэра обвинили в предательстве антиизраильского движения BDS, которое прикладывает столько усилий, чтобы нанести удар израильской экономике.