Медсестры-арабки пытались пронести в Израиль взрывчатку
Служба общей безопасности Израиля ШАБАК разрешила к публикации информацию об изъятии взрывчатого вещества, которое предназначалось для изготовления бомб.
Взрывоопасное вещество изъяли сегодня утром на КПП "Эрез", что около Газы. Оно находилось в тюбиках из-под лекарств, которые обнаружили при обыске медицинского оборудования при пересечении пропускного пункта двумя медсестрами, жительницами анклава. У женщин было разрешение на пересечение границы, так как она работали в онкологическом отделении одной из израильских больниц.
Эксперт по взрывчатым веществам южного подразделения израильской полиции подтвердил, что в тюбиках находилось вовсе не лечебная мазь. Тип вещества не приводится.
Согласно результатам первоначального расследования ШАБАКа, взрывчатый материал был отправлен ХАМАСом и предназначался для использования в терактах против Израиля в ближайшем будущем.