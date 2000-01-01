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Медсестры-арабки пытались пронести в Израиль взрывчатку | Фото: Israel Defense Forces/Flickr19.04 21:00   MIGnews.com

Медсестры-арабки пытались пронести в Израиль взрывчатку

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК разрешила к публикации информацию об изъятии взрывчатого вещества, которое предназначалось для изготовления бомб.

Взрывоопасное вещество изъяли сегодня утром на КПП "Эрез", что около Газы. Оно находилось в тюбиках из-под лекарств, которые обнаружили при обыске медицинского оборудования при пересечении пропускного пункта двумя медсестрами, жительницами анклава. У женщин было разрешение на пересечение границы, так как она работали в онкологическом отделении одной из израильских больниц.

Эксперт по взрывчатым веществам южного подразделения израильской полиции подтвердил, что в тюбиках находилось вовсе не лечебная мазь. Тип вещества не приводится.

Согласно результатам первоначального расследования ШАБАКа, взрывчатый материал был отправлен ХАМАСом и предназначался для использования в терактах против Израиля в ближайшем будущем.
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