19.04 21:00 MIGnews.com

Медсестры-арабки пытались пронести в Израиль взрывчатку

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Служба общей безопасности Израиля ШАБАК разрешила к публикации информацию об изъятии взрывчатого вещества, которое предназначалось для изготовления бомб.Взрывоопасное вещество изъяли сегодня утром на КПП "Эрез", что около Газы. Оно находилось в тюбиках из-под лекарств, которые обнаружили при обыске медицинского оборудования при пересечении пропускного пункта двумя медсестрами, жительницами анклава. У женщин было разрешение на пересечение границы, так как она работали в онкологическом отделении одной из израильских больниц.Эксперт по взрывчатым веществам южного подразделения израильской полиции подтвердил, что в тюбиках находилось вовсе не лечебная мазь. Тип вещества не приводится.Согласно результатам первоначального расследования ШАБАКа, взрывчатый материал был отправлен ХАМАСом и предназначался для использования в терактах против Израиля в ближайшем будущем.