19.04 19:49 MIGnews.com

Террориста-психа признали вменяемым для суда

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Палестинский террорист Джамиль Тамими, который в прошлую пятницу, совершив атаку в иерусалимском трамвае, убил британскую студентку Ханну Блэйдон, был признан способным предстать перед судом. Назначенный судом психиатр оценил его психическое состояние и признал его годным.Сомнения на счет его вменяемости возникли после того, как ШАБАК обнародовал данные о том, что в прошлом Тамими, отец четырех детей, предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством, глотая бритвенные лезвия, после чего был госпитализирован повторно со склонностью к суициду и насилию.Согласно информации Общей службы безопасности, за день до атаки 57-летний террорист был выписан из неуказанного психиатрического заведения за то, что проявлял жестокость в отношении медперсонала и других пациентов. После выписки он сел на трамвай, где и совершил теракт. Позже на допросе он признался, что хотел, чтобы солдаты его застрелили.Он остается под стражей после того, как судья постановил задержать его на 10 дней после убийства британки.