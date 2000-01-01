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Автомобильный теракт в Гуш-Эционе. Террорист убит | Фото: Маген Давид Адом19.04 18:35   MIGnews.com

Автомобильный теракт в Гуш-Эционе. Террорист убит

Днем на перекрестке Гуш-Эцион произошел теракт – арабский водитель врезался в группу прохожих, находившихся на пешеходной части. При этом, как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, солдаты открыли огонь по террористу.

Представители столичного медцентра "Шаарей-Цедек" подтверждают, что к ним доставили террориста в критическом состоянии. Вскоре после госпитализации он был объявлен мертвым, сообщают в армии.

Согласно агентству "Маан", террористом оказался 21-летний Сахиб Муса Машахрах из деревни Аль-Савахрех, что около Абу Дис.

Медики Маген Давид Адом оказали помощь единственному пострадавшему в результате теракта – пожилому израильтянину, который был сбит автомобилем террориста и отброшен в стоявший позади автобус. Его также доставили в "Шаарей-Цедек".
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