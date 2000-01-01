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После смерти голодающих террористов начнет новая интифада | Фото: Thinkstock19.04 17:29   MIGnews.com

После смерти голодающих террористов начнется новая интифада

Палестинские лидеры осуждают израильские власти за отказ вести переговоры с палестинскими террористами, голодающими в тюрьмах. При этом, как заявил глава Ассоциации палестинских заключенных Исса Караке, смерть хоть одного из объявивших голодовку заключенных приведет к новой полноценной интифаде.

"Если их требования не будут соблюдены, к забастовке присоединятся еще больше заключенных. Мы попросили международное сообщество и ООН немедленно вмешаться. Если хоть один из заключенных умрет, это может привести к новой интифаде", - заявил он 19 апреля.

Данные о числе голодающих разнятся – если по информации Управления тюрем Израиля их 1187, то в ведомстве Караке их насчитали более 1300, а сами бунтующие утверждают, что их количество достигло 1500 из 6000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Их цель – добиться уступок в отношении условий содержания террористов. В частности, они требуют, чтобы в их тюрьмах были установлены телефоны, возобновили свидания с родственниками хотя бы дважды в месяц, увеличить их длительность с 45 минут до 1,5 часа, а также разрешить каждые три месяца приносить им с собой фотоснимки.
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