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Нетаниягу: Обама сказал мне не входить в Газу 19.04 14:45   MIGnews.com

Нетаниягу: Обама сказал мне не входить в Газу

В ходе обсуждения в Кнессете доклада государственного контролера об итогах операции “Нерушимая Скала” премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что президент США Барак Обама просил его воздержаться от сухопутной операции в Газе.



Нетаниягу сказал: “Я сказал президенту Обаме, что если продолжатся отсрочки с прекращением огня, то у нас выбора не будет, и мы войдем в Газу. Он сказал мне: Я прошу вас не заходить в Газу. Я ему ответил: я делаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло, но в случае, если угроза тоннелей сохранится, у нас не будет другого выбора”.

Нетаниягу, выступая на скандальном заседании комитета по государственному контролю, сопровождавшемуся столкновением членов семей погибших в Газе солдат с депутатами Ликуда сказал: “Мы старались избежать войны на юге любыми способами, и мы противостояли очень трудному и жестокому врагу”.

Нетаниягу подчеркнул: “Мы приступили к разрушению инфраструктуры террора ХАМАСа в Иудее и Самарии. Это создало нестабильность в отношении Газы - и у ХАМАСа был готов план”.

Нетаниягу рассказал: “В то время моим планом было по возможности избежать войны. Если бы от нас это потребовалось, мы бы заплатили минимальную цену. Цена - это слово, в котором содержится целый мир для каждой отдельной семьи, и я знаю эту боль, я знаю что это такое. Наш долг - как можно больше сократить эту боль”.
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