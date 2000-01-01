Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 19.04 12:33   MIGnews.com

ХАМАС: мы не стремимся к войне с Израилем

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы начинать войну с Израилем. Об этом заявил Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара.

"Мы не пытаемся развязать войну. Мы не хотим этого и не надеемся на нее (войну). Мы привержены к режиму прекращения огня", - сообщил Аль-Хайя в ходе пресс-конференции в Газе 18 апреля.

Египет выступил посредником в конфликте между Израилем и активистами группировки "Хамас" в 2014 году после операции "Нерушимая скала".

Власти Каира предложили план мирного урегулирования, предполагавший обоюдное прекращение огня и последующие за ним переговоры в египетской столице.

Однако напряжение между Израилем и ХАМАСом вновь возросло после таинственного убийства одного из лидеров группировки Мазена Фукаха в прошлом месяце. После инцидента высокопоставленные лица движения обвинили в убийстве израильское правительство.

Остальные лидеры ХАМАСа поклялись отомстить Израилю за гибель Фукаха.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:17
ОЗХО подтвердила применение в Идлибе зарина
18:20
БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат
17:56
Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе
17:29
После смерти голодающих террористов начнется новая интифада
16:15
Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить
15:54
В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля
15:26
Массовые аресты наркоторговцев в Восточном Иерусалиме
14:15
Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ
14:08
СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 6 человек
13:49
Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров  
13:36
Вдова офицера: стратегическая угроза Израилю - его глава
13:16
В Индии автобус упал в реку. Десятки погибших
13:09
El Al заплатит пассажирам по 90 тысяч за задержанный рейс
12:59
Марин Ле Пен призналась в страсти к кошкам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus