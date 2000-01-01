19.04 10:11 MIGnews.com

Палестинцы соединят пиратскую дорогу к шоссе №90

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БАГАЦ заслушал дело о строительстве нелегальной палестинской дороги , параллельной шоссе №90 в районе Текоа.Приказ о прекращении строительства дороги и сноса построенных участков был издан в ноябре 2015 года, но не выполнялся.Заместитель президента БАГАЦа Эльяким Рубинштейн на слушаниях сказал: “Шоссе №90 - основная транспортная магистраль в Иорданской долине. В случае, если на шоссе будут въезжать с незаконной дороги, появляется очень серьезная угроза”.Рубинштейн был потрясен тем, что строительство дороги финансируется Европейским Союзом: “Европейский Союз финансирует нечто незаконное?”На суде выяснилось, что по части пиратской дороге уже ездят машины, рядом отведена земля под незаконное мусульманское кладбище, вырыты незаконные колодцы и построены многочисленные незаконные строения.БАГАЦ дал государству 90 дней на, то, чтобы был сформулирован ответ на перспективу присоединения незаконной дороги к шоссе №90.