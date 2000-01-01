Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












19.04 10:11   MIGnews.com

Палестинцы соединят пиратскую дорогу к шоссе №90

БАГАЦ заслушал дело о строительстве нелегальной палестинской дороги , параллельной шоссе №90 в районе Текоа.

Приказ о прекращении строительства дороги и сноса построенных участков был издан в ноябре 2015 года, но не выполнялся.

Заместитель президента БАГАЦа Эльяким Рубинштейн на слушаниях сказал: “Шоссе №90 - основная транспортная магистраль в Иорданской долине. В случае, если на шоссе будут въезжать с незаконной дороги, появляется очень серьезная угроза”.

Рубинштейн был потрясен тем, что строительство дороги финансируется Европейским Союзом: “Европейский Союз финансирует нечто незаконное?”

На суде выяснилось, что по части пиратской дороге уже ездят машины, рядом отведена земля под незаконное мусульманское кладбище, вырыты незаконные колодцы и построены многочисленные незаконные строения.

БАГАЦ дал государству 90 дней на, то, чтобы был сформулирован ответ на перспективу присоединения незаконной дороги к шоссе №90.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Президент Грузии осудил активность России в Абхазии
09:51
Задержаны трое участников перестрелки у монастыря на Синае
09:49
"Смерть Израилю": Иран грозит самолетами и ПРО  
09:22
РФ и Израиль обсудят признание Иерусалима в качестве столицы
09:16
Мадуро объявил об активации "спецплана" против переворота
09:05
Почему Кахлон скрыл свой экономический план от Нетаниягу
09:00
КНДР показала видео имитации ракетного удара по США
08:45
КПП "Таба" остается закрытым для израильтян
08:31
В Израиле представили летающий автомобиль
08:02
В Сирию из Чечни отправили еще один батальон военной полиции
07:59
Нетания: изнасилованная исчезла из больницы
07:10
Боевики ИГ применили в Ираке иприт
07:02
ISIS атаковал монастырь на Синае
06:33
В России будут лишать гражданства осужденных за терроризм
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus