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Палестинцы отвергают `подозрительный` план Трампа | Фото: The White House/Flickr19.03 08:26   MIGnews.com

Палестинцы отвергают "подозрительный" план Трампа

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна пригрозил усугубить уровень палестинского насилия против израильтян, чтобы сорвать возобновление американцами мирных переговоров между Израилем и ПА.

"Все заговоры с целью ликвидации палестинской проблемы неизбежно провалятся из-за непреклонности палестинского народа и его приверженности своим принципам и законным правам", - цитируют воскресное заявление Абу Рудейны палестинские СМИ.

"Наш дальнейший путь ясен: под историческим руководством Абу Мазена мы будем противостоять всем подозрительным планам. Любое подозрительное политическое решение, не отвечающее чаяниям и стремлениям нашего народа к свободе и созданию независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы, не будет принято", - предупредил пресс-секретарь Аббаса.

Абу Рудейна предостерег от какого-либо решения, в пользу "государства с временными границами, мини-государства в Газе или любых других подозрительных проектов", и отметил, что политический процесс требует "национальной стойкости перед лицом региональных интересов".
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