19.03 08:26 MIGnews.com

Палестинцы отвергают "подозрительный" план Трампа

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Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна пригрозил усугубить уровень палестинского насилия против израильтян, чтобы сорвать возобновление американцами мирных переговоров между Израилем и ПА."Все заговоры с целью ликвидации палестинской проблемы неизбежно провалятся из-за непреклонности палестинского народа и его приверженности своим принципам и законным правам", - цитируют воскресное заявление Абу Рудейны палестинские СМИ."Наш дальнейший путь ясен: под историческим руководством Абу Мазена мы будем противостоять всем подозрительным планам. Любое подозрительное политическое решение, не отвечающее чаяниям и стремлениям нашего народа к свободе и созданию независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы, не будет принято", - предупредил пресс-секретарь Аббаса.Абу Рудейна предостерег от какого-либо решения, в пользу "государства с временными границами, мини-государства в Газе или любых других подозрительных проектов", и отметил, что политический процесс требует "национальной стойкости перед лицом региональных интересов".