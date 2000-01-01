19.03 06:45 MIGnews.com

Скончался раненный в результате теракта в Иерусалиме

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что охранник Адиэль Кольман, раненый вчера палестинским террористом в Старом Городе Иерусалима скончался от полученных ранений.Врачи госпиталя Шаарей Цедек сообщили: “Мы вынуждены с печалью сообщить, что пациент, получивший ножевые ранения скончался, несмотря попытки спасти его жизнь. Мы приносим наши соболезнования семье”.32-летний Кольман, отец четырех детей, будет похоронен в Кохав Ха-Шахар в 11:00 19 марта.По данным 10-го канала, теракт в Иерусалиме был совершен палестинским арабом.Как выяснилось, террористом оказался 28-летний Абэд аль-Рахман Бани Фаадал, житель деревни Акраба, расположенной недалеко от Шхема.Издание отмечает, что он успел нанести своей жертве несколько ударов ножом в грудь и живот прежде, чем был обезврежен находившимся рядом с местом происшествия сотрудником полиции.К моменту прибытия медиков террорист был уже мертв, уточняет издание.