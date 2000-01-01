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Скончался раненный в результате теракта в Иерусалиме 19.03 06:45   MIGnews.com

Скончался раненный в результате теракта в Иерусалиме

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что охранник Адиэль Кольман, раненый вчера палестинским террористом в Старом Городе Иерусалима скончался от полученных ранений.

Врачи госпиталя Шаарей Цедек сообщили: “Мы вынуждены с печалью сообщить, что пациент, получивший ножевые ранения скончался, несмотря попытки спасти его жизнь. Мы приносим наши соболезнования семье”.

32-летний Кольман, отец четырех детей, будет похоронен в Кохав Ха-Шахар в 11:00 19 марта.

По данным 10-го канала, теракт в Иерусалиме был совершен палестинским арабом.

Как выяснилось, террористом оказался 28-летний Абэд аль-Рахман Бани Фаадал, житель деревни Акраба, расположенной недалеко от Шхема.

Издание отмечает, что он успел нанести своей жертве несколько ударов ножом в грудь и живот прежде, чем был обезврежен находившимся рядом с местом происшествия сотрудником полиции.

К моменту прибытия медиков террорист был уже мертв, уточняет издание.
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