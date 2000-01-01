20.03 07:08 MIGnews.com
Аббас обвиняет ХАМАС в покушении на премьера
Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас обвинил лидеров террористической организации ХАМАС в попытке убийства премьер-министра Рами Хамдаллы, которое было совершено на прошлой неделе.
Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Wafa
, передает Arutz Sheva
.
Выступая на открытом собрании палестинского руководства, Аббас осудил "презренное" нападение на политика ПА.
"ХАМАС будет привлечен к ответственности за свое преступление", - заявил палестинский лидер.
В ходе своего выступления глава ПА также подчеркнул, что не станет принимать от ХАМАСа результаты расследования на месте инцидента в Секторе Газа.
Напомним, что ранее ХАМАС неоднократно отрицал свою причастность к покушению на премьера Хамдаллу.
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