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Аббас обвиняет ХАМАС в покушении на премьера | Фото:20.03 07:08   MIGnews.com

Аббас обвиняет ХАМАС в покушении на премьера

Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас обвинил лидеров террористической организации ХАМАС в попытке убийства премьер-министра Рами Хамдаллы, которое было совершено на прошлой неделе.

Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Wafa, передает Arutz Sheva.

Выступая на открытом собрании палестинского руководства, Аббас осудил "презренное" нападение на политика ПА.

"ХАМАС будет привлечен к ответственности за свое преступление", - заявил палестинский лидер.

В ходе своего выступления глава ПА также подчеркнул, что не станет принимать от ХАМАСа результаты расследования на месте инцидента в Секторе Газа.

Напомним, что ранее ХАМАС неоднократно отрицал свою причастность к покушению на премьера Хамдаллу.
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