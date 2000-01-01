19.03 11:26 MIGnews.com

Перед бурей: Израиль уведомили об ухудшении здоровья Аббаса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

У правителя Палестинской автономией Махмуда Аббаса ухудшилось состояние здоровья, поэтому Израилю пора готовиться к началу палестинской версии "Игры Престолов".В конце месяца Абу Мазен будет отмечать 83-летие, однако, как пишет "Гаарец", в последние месяцы ему стало хуже. На днях израильскому политическому руководству и сотрудникам службы безопасности передали более подробную информацию о его состоянии.Несмотря на продолжающееся израильско-палестинское сотрудничество в области безопасности, израильские спецслужбы готовы к тому, что дальнейшее ухудшение здоровья Аббаса активизирует противостояние между его предполагаемыми преемниками, что может подорвать относительную стабильность, которая сейчас преобладает в Иудее и Самарии.Недоброжелатели уже давно поговаривают о том, что престарелый палестинский лидер страдает от рака пищеварительной системы. И хотя официально эта информация не подтверждалась, в прошлом месяце Абу Мазен наделал шуму своим визитом в больницу Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд.Да и сам раис, похоже, понимает, что он уже не тот. Вот в прошлом году он урезал время своей работы, а в его окружении говорят о том, что он стал более вспыльчивым и чаще вступает в перепалки со своими помощниками и другими высокопоставленными членами ПА. Очевидно, что проблемы со здоровьем порождают проблемы и на политическом фронте."Гаарец" пишет о десятке представителей мира политики и безопасности ПА, которые считают себя достойными заменить Аббаса. Но какие бы перемены в автономии ни наступили, маловероятно, что они принесут больше спокойствия для патрулей ЦАХАЛа и поселенцев в Иудее и Самарии.