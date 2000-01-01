Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Террориста приговорили к 4 пожизненным срокам | Фото: Thinkstock19.03 19:05   MIGnews.com

Террориста приговорили к 4 пожизненным срокам

Террорист, который убил гражданина США, израильтянина и жителя палестинского анклаве в 2015 году получил четыре пожизненных срока. Приговор был вынесен военным судом Офер в воскресенье, 19 марта.

Осужденный Мохаммед Абдель Бассет аль-Харуб совершил террористическое нападение два года назад. В 2015 году арабский террорист застрелил 18-летнего американца из Бостона Эзру Шварца, который учился в ешиве в Израиле. Также Аль-Харуб убил 51-летнего израильтянина Яакова Дона и 24-летнего Шади Арафа из ПА.

Кроме того в результате террористической атаки были ранены еще несколько человек.

В суде отметили, что террорист произвел 75 выстрелов, а после того как патроны закончились, он все равно продолжил свою кровавую атаку.

Араба приговорили к пожизненному заключению за каждую жертву его нападения и дополнительный срок за ряд покушений на убийство.

Кроме этого террориста обязали выплатить 250 000 шекелей семьям каждой жертвы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:31
Загружены до предела: Израильские дороги не справляются
18:31
Комитет конгресса опроверг обвинения в связях Трампа с РФ
17:58
Мартин Шульц – официальный кандидат в канцлеры Германии
17:38
Израиль нанес удар в Кунейтре
17:25
Неожиданные крупномасштабные учения ЦАХАЛа
16:51
Поп-принцесса впервые выступит в Израиле
16:44
Предельно опасное спокойствие
16:43
"Не надо было сбивать сирийскую ракету"
16:19
Израиль: проезд на такси дорожает
15:51
ХАМАС приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни
14:38
Нападение в Хайфе: ранен 60-летний мужчина
14:37
Из-за сокращения срока службы: "дыра" в рядах ЦАХАЛа
14:25
Турция вновь планирует проведение митинга в Германии
14:14
Иран - региональный или мировой лидер?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus