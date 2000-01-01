19.03 19:05 MIGnews.com

Террориста приговорили к 4 пожизненным срокам

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Террорист, который убил гражданина США, израильтянина и жителя палестинского анклаве в 2015 году получил четыре пожизненных срока. Приговор был вынесен военным судом Офер в воскресенье, 19 марта.Осужденный Мохаммед Абдель Бассет аль-Харуб совершил террористическое нападение два года назад. В 2015 году арабский террорист застрелил 18-летнего американца из Бостона Эзру Шварца, который учился в ешиве в Израиле. Также Аль-Харуб убил 51-летнего израильтянина Яакова Дона и 24-летнего Шади Арафа из ПА.Кроме того в результате террористической атаки были ранены еще несколько человек.В суде отметили, что террорист произвел 75 выстрелов, а после того как патроны закончились, он все равно продолжил свою кровавую атаку.Араба приговорили к пожизненному заключению за каждую жертву его нападения и дополнительный срок за ряд покушений на убийство.Кроме этого террориста обязали выплатить 250 000 шекелей семьям каждой жертвы.