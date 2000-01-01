19.03 17:25 MIGnews.com

Неожиданные крупномасштабные учения ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ЦАХАЛ призвал резервистов к неожиданным учениям, которые проходят в Южном округе. Армия начала учения в воскресенье, 19 марта.Призыв был сделан в свете с недавним увеличением ракет, выпущенных из сектора Газы.В рамках военных учений резервисты примут участие в различных оперативных сценариях направленных на предотвращение угрозы на южном фронте.В ЦАХАЛе заявили, что учения были запланированы заранее. Отмечается, что в южной и центральной части Израиля будут ощущаться повышенное движение военного транспорта и войск.