19.03 16:44 MIGnews.com

Предельно опасное спокойствие

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Как сообщили СМИ, полномочный представитель ПА в Иране Салах Завави выразил надежду, что “Исламская республика произведет 1000 атомных бомб” и использует свою ядерную мощь, чтобы сокрушить “сионистского врага”.— Когда они говорят о подписании соглашения о ядерном оружии — это по-настоящему страшно, — заявил палестинский представитель. — Если Иран создает атомную бомбу — я молюсь Аллаху, чтобы Иран произвел 1000 атомных бомб, чтобы использовать их, по крайней мере, для защиты Исламской Республики и ее великих идей и свершений...Завави также отметил, что война арабов идет “не только против сионистского врага, постоянно угрожающего нам, но и против всего 100-летнего западного проекта, цель которого — создание Великого Израиля, который поработит арабские и мусульманские страны…”.В СМИ напоминают в этой связи, что ранее, в 2013 году, палестинский деятель Джибриль Раджуб предупредил, что в случае, если “ПА получит атомную бомбу, то сейчас же применит ее против Израиля”.Через три года, в ноябре 2016 года, еще один палестинский, на сей раз — религиозный деятель, мулла мечети Аль-Акса, тоже призвал мусульман “использовать ядерное оружие, чтобы ликвидировать государство евреев всего за один, максимум, за два удара”.Полнейшее спокойствие международной общественности, регулярно слышащей “ядерные угрозы” в адрес Израиля, заставляет вспомнить известный анекдот советских времен, в котором Сталин излагает его наследникам в Политбюро свою “рекомендацию” по решению всех проблем в СССР. Предлагается — “убить всех евреев и перекрасить стены Кремля в синий цвет”. При этом недоуменные вопросы у членов Политбюро возникают только “по второму пункту”.Точно также, но уже не в анекдоте, а в жизни, призывы вновь уничтожить 6 миллионов евреев (именно столько евреев проживает сегодня в Израиле!) — никого особо не удивляют, не волнуют и не возмущают.Видимо, все возмущение международной общественности сосредоточено на Израиле, не желающем пускать в страну исламских бандитов и срочно создавать бандитское “палестинское государство” на еврейской земле.Следует особо отметить, что люди, заявляющие о применении ядерного оружия против Израиля — вполне официальные представители палестинской администрации, нашего “партнера по мирным переговорам о создании 2-х государств, живущих мирно рядом друг с другом”.С официальным статусом представителя Палестинской автономии в Иране — все предельно ясно. Напомним, однако, кто такой Джибриль Раджуб, обещавший применить против Израиля ядерное оружие, “как только оно появится у палестинцев”.Этот деятель — не человек с улицы, не журналист и не блогер. Он — “главный куратор”, надзирающий над ВСЕМИ силовыми структурами Палестинской автономии. То есть — над всеми бандитами и палачами ПА.Что же касается третьего “ядерного оратора”, он — фигура также достаточно важная.Мечеть Аль-Акса в системе ислама — одна из центральных. И выступающий там проповедник — не рядовой “токбекист”, но — наставник, духовный пастырь широких “палестинских народных масс”.Немаловажно, кстати, отметить, что призыв “одним или двумя ядерными ударами уничтожить Израиль” — звучит в центре Иерусалима, в самом святом для евреев месте, на Храмовой горе.Это мы к тому, что, увы, молчит о происходящем и сам Израиль. Между тем, Израилю есть что ответить на это. И не только словом, но — и делом.Заявления о необходимости применить ядерное оружие против Израиля произнесены не анонимами, но — конкретными, в том числе, и ключевыми фигурами в ПА. В конкретных местах и в конкретных, хорошо известных обстоятельствах. Причем — при свидетелях, часто — перед микрофоном и камерой.В такой ситуации лиц, призывающих к ядерному Холокосту — в Израиле вполне можно было бы привлечь к ответственности. Если бы на то была политическая воля израильских лидеров. Но такая политическая воля — не наблюдается.А ведь именно мы, израильтяне — объект этих высказываний, цель гипотетических ядерных ударов (!).Объяснение такого “странно-сонного” поведения Израиля в ответ на страшные угрозы, звучащие в его адрес, сводится, пожалуй, к тому, что мы уже смирились с ситуацией, и в целом, относимся к себе так же, как те, кто нам угрожает, их подход нам и близок и понятен. Нам понятно желание наших ненавистников и врагов сбросить на нас ядерные бомбы.Это означает, что речь идет о “стокгольмском синдроме”. В общенациональном масштабе. Ибо одно дело — когда молчит мир, традиционно выступающий в роли соучастника, а то и исполнителя угроз в адрес Израиля. И совершенно другое — когда молчим мы сами, непосредственные объекты этих угроз.И если мы сами, когда нам регулярно обещают ядерный Холокост — спокойны, это, повторим, чистой воды “стокгольмский синдром”, при котором жертва начинает “понимать” своего палача.Такое “понимание” особо опасно тем, что парализует самостоятельные мысли и действия жертв, дающие им шансы на спасение. В этом — весь ужас “стокгольмского синдрома”: человека духовно парализует, он становится рабом…