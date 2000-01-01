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ПРО – последний рубеж защиты Израиля от ядерной атаки Ирана | Фото:19.02 08:57   MIGnews.com

ПРО – последний рубеж защиты Израиля от ядерной атаки Ирана

Безопасность Израиля перед лицом потенциальной иранской ядерной атаки может обеспечить система противоракетной обороны Arrow.

Об этом во вторник, 18 февраля, заявил экс-руководитель проекта Arrow в компании Israel Aircraft Industries Дов Равив.

По его словам, несмотря на то, что у Израиля есть множество военных и дипломатических инструментов, чтобы помешать ядерной программе Ирана, ПРО остается последней линией обороны государства.

В свою очередь председатель Ассоциации военной истории Израиля полковник Бенни Майклсон отметил, что эшелонированная система ПРО Израиля, включающая и систему Arrow, уже заставила Иран изменить свою тактику.

Так, если ранее Тегеран был сосредоточен на разработке баллистических ракет средней дальности, чтобы атаковать Израиль со своей территории, теперь же ему приходится изыскивать альтернативную тактику, чтобы продолжать угрозы в адрес Иерусалима.

"Они пытаются сократить дистанцию, чтобы успеть запустить как можно больше ракет из Ливана, Сирии и Ирака", - резюмировал он.


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