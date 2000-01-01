Эрекат: иностранные компании должны покинуть Иудею и Самарию
Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат призвал международные компании покинуть Иудею и Самарию.
Такое заявление он сделал во время встречи с диппредставителями Франции, Нидерландов, Великобритании и Турции, передает Wafa.
По словам Эреката, переговоры, в ходе которых обсуждались "различные темы", в том числе и "черный список" ООН, прошли "очень хорошо".
"Необходимо принять срочные меры в соответствии с международным правом", – сказал он.
Эрекат вручил представителям четырех стран письма для министров иностранных дел с призывом принять меры, чтобы компании из их стран немедленно покинули Иудею и Самарию и прекратили "вопиющее нарушение международного права". Также послания он отправил в Люксембург, Таиланд и шести американским компаниям.