19.02 10:25 MIGnews.com

Эрекат: иностранные компании должны покинуть Иудею и Самарию

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Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат призвал международные компании покинуть Иудею и Самарию.Такое заявление он сделал во время встречи с диппредставителями Франции, Нидерландов, Великобритании и Турции, передает Wafa.По словам Эреката, переговоры, в ходе которых обсуждались "различные темы", в том числе и "черный список" ООН, прошли "очень хорошо"."Необходимо принять срочные меры в соответствии с международным правом", – сказал он.Эрекат вручил представителям четырех стран письма для министров иностранных дел с призывом принять меры, чтобы компании из их стран немедленно покинули Иудею и Самарию и прекратили "вопиющее нарушение международного права". Также послания он отправил в Люксембург, Таиланд и шести американским компаниям.