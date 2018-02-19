Утром 19 февраля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что израильские самолеты нанесли удары по объектам инфраструктуры подземного террора в Газе.
Бомбардировка стала ответом на ракетный обстрел из Газы. Вечером 18 февраля в Сдерот и Шаар Ха-Негев прозвучали сигналы ракетной тревоги. Выпущенная из Газы ракета взорвалась в открытом поле не причинив вреда.
Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ продолжит действовать и применять любые средства, находящиеся в его распоряжении ради обеспечения безопасности Государства Израиль и его граждан. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе - на земле и под землей”.
Ранее командующий южным округом генерал Эяль Замир заявил, комментируя серию последних инцидентов вокруг Газы: “Любой, кто пытается подорвать безопасность Государства Израиль наткнется на решительный отпор. В нашем распоряжении -огромная мощь. ЦАХАЛ не потерпит возникновения новой реальности, в которой забор безопасности будет использоваться в террористических целях”
ВВС Израиля атаковали тоннели в Газе