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Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира19.02 21:17   MIGnews.com

Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира

Достаточно необычное, как для представителя арабского мира, заявление сделал председатель катарского комитета по восстановлению сектора Газа Мухаммад аль-Имади.

Обсуждая вопрос накалившейся в последние дни обстановки на границе с анклавом, где сегодняшним утром израильские самолеты нанесли удары по объектам инфраструктуры подземного террора, посланник Катара заявил, что власти и Израиля, и Газы стремятся к сдерживанию насилия в приграничной зоне.

"Поддерживая отношения с обеими сторонами, мы подтверждаем, что они не заинтересованы в эскалации или вступлении в конфронтацию, которая может зажечь весь регион", - заявил он во время пресс-конференции в Газа.

Кроме того, он анонсировал учреждение Катаром фонда помощи анклаву, который составит 9 миллионов долларов. Главной целью гранта будет покупка топлива и медикаментов, утверждает аль-Имади.
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