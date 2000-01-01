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Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН | Фото: Jessica Spengler/Flickr19.02 20:02   MIGnews.com

Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН

Лига арабских государств против выдвижения Израиля в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, заявил заместитель ее генерального секретаря Хусам Заки.

"В настоящее время мы наблюдаем множество попыток выдвинуть Израиль в члены СБ ООН в 2019-2020 годах. Безусловно, мы это не приемлем, поскольку Израиль не уважает ни Совет Безопасности, ни его резолюции, поэтому не может быть временным членом этого важнейшего органа", - сказал Заки на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая открылась в Москве.

Кроме того, он призвал США четко озвучить свою позицию по палестино-израильскому конфликту, иначе он продолжит усугубляться.

"Все ждут именно этого, и мы не должны себя в этом обманывать. Есть две возможности: либо США выскажутся четко, либо ситуация будет продолжать оставаться такой же неопределенной", - добавил замглавы ЛАГ.

Заки заверил в том, что, если позиция Белого дома окажется приемлемой для возобновления переговоров, то арабские государства "сделают все возможное, чтобы убедить палестинскую сторону пойти на переговоры, если там будет хоть какая-то основа для диалога".
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