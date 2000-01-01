19.02 19:01 MIGnews.com

Генсек ООН о Третьей ливанской: Это будет кошмар для Ливана

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обеспокоен возможностью прямой конфронтации между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хизбалла".По его словам, хотя обе стороны демонстрируют желание не допустить эскалации, "иногда даже одной искры достаточно, чтобы развязать этот конфликт"."Я глубоко обеспокоен сложно предсказуемыми прогнозами эскалации во всем регионе", - цитирует генсека Reuters.Гутерриш также напомнил об озабоченности Израиля различными группировками на юге Сирии, которые приближаются к его границам."Прямая конфронтация между Израилем и "Хизбаллой" станет худшим кошмаром … уровень разрушений в Ливане будет катастрофическим, поэтому существуют серьезные проблемы на счет этой ситуации", - заявил он 19 февраля в Лиссабоне.