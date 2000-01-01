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Гилад Эрдан отождествляет `Хизбаллу` с Ливаном 19.02 18:08   MIGnews.com

Гилад Эрдан отождествляет "Хизбаллу" с Ливаном

Израиль считает Ливан ответственным за любую атаку "Хизбаллы" в будущем, заявил министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан 19 февраля.

На прошедшей в Иерусалиме конференции еврейской общины в Северной Америке Эрдан отметил, Бейрут не может избежать ответственности, так как "Хизбалла" является ключевым членом ливанского правительства.

Министр призвал Вашингтон не дать Ирану превратить Сирию в свое "марионеточное государство".

"Если США решат не быть крупным игроком в формировании будущего Сирии, тогда это место займут другие – и, поверьте мне, отнюдь не демократически избранные представители сирийского народа. Исламская республика заменит "Исламское государство" и попытается создать из шиитских ополченцев сирийскую «Хизбаллу»", - сказал он.

Ни в ливанском правительстве, ни в "Хизбалле" слова Гилада Эрдана пока что не комментировали.
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