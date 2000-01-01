19.02 12:15 MIGnews.com

ХАМАС "пытается" предотвратить новую войну с Израилем

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В настоящее время предпринимаются усилия по предотвращению новой войны между ХАМАСом и Израилем. Об этом заявил один из основателей и лидеров группировки Махмуд аль-Захар после последних двух инцидентов в секторе: ракетного обстрела и взрыва на границе с Газой.В интервью журналу "al-Risala" член группировки отметил, что "сопротивление не хочет тратить свою силу на эту эскалацию", и предпринимает все усилия для "предотвращения нового конфликта".При этом, Махмуд аль-Захар подчеркнул, что ХАМАС "тщательно подготовлен" к "финальной битве" против Израиля. По его словам группировка "готова противостоять любой израильской эскалации или агрессии".Аль-Захар также добавил, что и сам Израиль не хочет новой войны с ХАМАСом в секторе."Каждый, кто следит за израильскими СМИ, знает, что оккупация не хочет вступать в новую конфронтацию или войну [с ХАМАСом]", - резюмировал один из лидеров группировки.