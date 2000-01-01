Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арабы предупредили `Хизбаллу` о последствиях удара Израиля 19.02 09:14   MIGnews.com

Арабы предупредили "Хизбаллу" о последствиях удара Израиля

Высокопоставленный арабский источник предупредил ливанское движение “Хизбалла” о том, что Израиль нанесет сокрушительный удар по всей ливанской территории в случае военной акции на его границе.

Источник, в разговоре с корреспондентом газеты Al-Hayat, сказал, что такой удар может последовать за столкновением на ливанской или сирийской границе.

По версии газеты, израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу “мобилизует региональные силы” против “Хизбаллы” - на фоне поддержки президента США Дональда Трампа.

Источник предложил “Хизбалле” “проявить мудрость, осторожность и рассудительность”, указав на близкие отношения Трампа и Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:09
Началось строительство "красной линии" подземки Тель-Авива
10:04
Израиль: родители сексуально атаковали и отравили ребенка
09:54
Франция: Российские хакеры атакуют кандидата в президенты
09:45
Так издеваются над стариками в домах престарелых  
09:20
На месте трудового лагеря нацистов будут делать колбасу
08:48
Имам: Оккупация Аль-Аксы не повод враждовать с Израилем
08:01
"Хизбалла" готовит тоннельную атаку на границе с Израилем
07:33
Трагедия на прибрежном шоссе
07:10
Трамп заставит журналистов ответить за публикацию лжи о нем
06:25
В американской тюрьме умер "слепой шейх террора"
05:38
США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов
04:08
Джоли и Роналду снимутся в сериале о беженцах
03:08
Телефон Гитлера продадут на аукционе
02:51
Няня детей Пугачевой рассказала правду, почему уволилась
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus