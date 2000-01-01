19.02 09:14 MIGnews.com

Арабы предупредили "Хизбаллу" о последствиях удара Израиля

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Высокопоставленный арабский источник предупредил ливанское движение “Хизбалла” о том, что Израиль нанесет сокрушительный удар по всей ливанской территории в случае военной акции на его границе.Источник, в разговоре с корреспондентом газеты Al-Hayat, сказал, что такой удар может последовать за столкновением на ливанской или сирийской границе.По версии газеты, израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу “мобилизует региональные силы” против “Хизбаллы” - на фоне поддержки президента США Дональда Трампа.Источник предложил “Хизбалле” “проявить мудрость, осторожность и рассудительность”, указав на близкие отношения Трампа и Нетаниягу.