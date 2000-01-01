19.02 08:01 MIGnews.com

"Хизбалла" готовит тоннельную атаку на границе с Израилем

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Ливанская газета Al-Mustaqbal сообщает о том, что “Хизбалла” создала систему военных позиций, постов и тоннелей к югу от реки Литани - в нарушение резолюции ООН 1701.По данным Al-Mustaqbal, система тоннелей создана к югу от ан-Накура и они угрожают израильским населенным пунктам Шломи и Нагария.Другая ливанская газета As-Safir, выпустила большой материал к 16-летней годовщине окончания израильской оккупации Южного Ливана. Газета сообщает: “Силы “Хизбаллы” вдоль границы роют тоннели, и от одного этого звука солдаты и поселенцы врага теряют сон”.Бригадный генерал в отставке Йоси Лангоцки, бывший командир подразделения технологий оперативной разведки, предупреждает, что тоннели на северной границе представляют не меньшую опасность, чем тоннели на южной.Лангоцки указывает на то, что “Хизбаллу” обучали эксперты из Северной Кореи. Северная Корея создала систему тоннелей для внезапной атаки против Южной Кореи, пробитых в граните, длиной в несколько километров.Лангицки заявил: “Я не верю, что за десять лет ничего не случилось. Даже если они вынимают один кубометр породы в день, за три года они могут прорыть тоннель длиной в тысячу метров. То, что ливанцы знают, как рыть тоннели, известно на опыте двух войн в Ливане. Посмотрите в интернете, какие тоннели ливанцы прорыли на границе с Сирией. Но чтобы успокоить граждан, говорят, что тоннелей нет”.