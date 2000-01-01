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Керри предложил Нетаниягу секретный план мира в регионе 19.02 07:06   MIGnews.com

Керри предложил Нетаниягу секретный план мира в регионе

Израильская пресса сообщает, что бывший госсекретарь США Джон Керри в ходе секретного саммита в Иордании год назад предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу план мира в регионе и признания Еврейского Государства арабскими странами.

В саммите также принимали участие король Иордании Абдалла и президент Египта Абдель Фаттах Сиси.

Саммит прошел 21 февраля 2016 года.

Нетаниягу предложение Керри не принял, заявив, что будет трудно получить для него одобрение правительства и правящей коалиции.

О некоторых деталях плана Керри стало известно в ходе разговоров журналистов израильской газеты гаарец и бывших членов администрации Барака Обамы.

План Керри включал в себя:

Признание международных границ между Израилем и “жизнеспособной Палестиной”, основанные на границах 1967 года и с согласованными обменами территорий.

Осуществление принципов резолюции ООН 181 - “два государства для двух народов”.

Справедливое, честное и реалистичное решение проблемы палестинских беженцев, согласуемое с принципами двух государств.

Статус-кво для Иерусалима в качестве международно признанной столицы обоих государств, с гарантированным доступом к святым местам.

Гарантия безопасности Израиля, обеспечение возможностей того, что Израиль может защитить себя, и что Палестинское государство обеспечивает безопасность для своего народа, в качестве суверенного демилитаризованного государства.

Прекращение всяких претензий и конфликтов, нормализация отношения с арабскими государствами и обеспечение безопасности региона согласно принципам Арабской мирной Инициативы.
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