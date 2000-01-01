19.02 18:55 MIGnews.com

ШАБАК арестовал 2 палестинских подростков

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ШАБАК разрешил для публикации в воскресенье, 19 февраля, сообщение о том, что он арестовал двух несовершеннолетних за обстрел в январе на территории Иудеи и Самарии в операции по согласованию с ЦАХАЛом и израильской полицией.По данным ШАБАКа, два 17-летних палестинца из деревни Дейр Абу Машаль на территории Иудеи и Самарии совершили два нападения на израильские автомобили недалеко от села Халамиш 14 декабря 2016 года и 27 января 2017 года. Оба были задержаны через несколько часов после нападения в январе.Согласно заявлению, опубликованному агентством внутренней безопасности, аресты двух несовершеннолетних произошли после нападения 27 января.В ходе расследования ШАБАК выяснил, что оба арестованных были вовлечены в другие нападения. Никто не пострадал ни в одном из нападений.