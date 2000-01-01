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Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки | Фото:19.01 07:17   MIGnews.com

Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки

Террористы из Газы готовятся к усилению атак с использованием самодельных зажигательных устройств в ближайшие дни, чтобы оказать давление на Египет и Израиль.

В субботу, 18 января, в ливанской газете "Аль-Ахбар" сообщалось, что палестинские группировки намерены также возобновить в ближайшие дни работу подразделений, ответственных за беспорядки вдоль границы.

Боевики заявили изданию "Хаарец", что в отношениях нет никакого прогресса, несмотря на переговоры между Израилем и ХАМАС и попытки продвинуть долгосрочные договоренности.

По данным полиции, в последние дни по меньшей мере четыре взрывчатых вещества были отправлены в Израиль из Газы. В субботу в общественном парке в южном городе Сдерот было обнаружено взрывное устройство.

Члены ХАМАС сообщили "Хаарец", что недавние инциденты связаны с визитом Исмаила Хании, главы политического крыла группы в Иране. Они сказали, что с тех пор, как он прибыл в Тегеран на похороны убитого командующего Силами Кудса Кассема Сулеймани, появились признаки разрыва связей с Египтом.

Это может задержать продвижение проектов, в основном, для обеспечения Газы электроэнергией, а также для ввоза товаров.


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