19.01 07:17 MIGnews.com

Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Террористы из Газы готовятся к усилению атак с использованием самодельных зажигательных устройств в ближайшие дни, чтобы оказать давление на Египет и Израиль.В субботу, 18 января, в ливанской газете "Аль-Ахбар" сообщалось, что палестинские группировки намерены также возобновить в ближайшие дни работу подразделений, ответственных за беспорядки вдоль границы.Боевики заявили изданию "Хаарец", что в отношениях нет никакого прогресса, несмотря на переговоры между Израилем и ХАМАС и попытки продвинуть долгосрочные договоренности.По данным полиции, в последние дни по меньшей мере четыре взрывчатых вещества были отправлены в Израиль из Газы. В субботу в общественном парке в южном городе Сдерот было обнаружено взрывное устройство.Члены ХАМАС сообщили "Хаарец", что недавние инциденты связаны с визитом Исмаила Хании, главы политического крыла группы в Иране. Они сказали, что с тех пор, как он прибыл в Тегеран на похороны убитого командующего Силами Кудса Кассема Сулеймани, появились признаки разрыва связей с Египтом.Это может задержать продвижение проектов, в основном, для обеспечения Газы электроэнергией, а также для ввоза товаров.