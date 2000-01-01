19.01 17:01 MIGnews.com

ХАМАС запустил в Израиль взрывные шары: ЦАХАЛ уже ответил

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Боевики террористической организации ХАМАС запустили воздушные шарики с прикрепленным к ним взрывным устройством.Так, в городе Сдерот прогремел взрыв, в результате которого, однако, по предварительным данным никто не пострадал, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.В свою очередь ЦАХАЛ обстрелял приграничный блокпост террористов ХАМАС после взрыва в Сдероте.По данным местных СМИ, военные выпустили один снаряд в ответ на пуск взрывных устройств на воздушном шаре.