19.01 17:01 MIGnews.com
ХАМАС запустил в Израиль взрывные шары: ЦАХАЛ уже ответил
Боевики террористической организации ХАМАС запустили воздушные шарики с прикрепленным к ним взрывным устройством.
Так, в городе Сдерот прогремел взрыв, в результате которого, однако, по предварительным данным никто не пострадал, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В свою очередь ЦАХАЛ обстрелял приграничный блокпост террористов ХАМАС после взрыва в Сдероте.
По данным местных СМИ, военные выпустили один снаряд в ответ на пуск взрывных устройств на воздушном шаре.
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