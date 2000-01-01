Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ придумал, как обезопаситься от туннелей `Хизбаллы` | Фото:19.01 15:58   MIGnews.com

ЦАХАЛ придумал, как обезопаситься от туннелей "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля начала устанавливать специальные подземные датчики вдоль границы с Ливаном для выявления туннелей, вырытых боевиками различных террористических организаций, в числе которых и "Хизбалла".

Соответствующие мероприятия стартовали в воскресение, 19 января, сообщает Ynet.

Инженеры начали закапывать необходимую технику вблизи кибуца Мисгав Ам. В ЦАХАЛ подчеркнули, что у армии нет информации о новых попытках "Хизбаллы" прорыть туннели, а развертывание новых систем – лишь превентивная мера.

Территория вокруг Мисгав-Ам станет первым местом, где установят датчики из-за его близости к ливанской границе. Сенсорная система, которая использует сейсмические и акустические данные и будет оповещать о любых туннелях, которые вырыты вблизи с границей.

"Мы хотим предотвратить любые ошибки, поскольку строительные работы можно наблюдать по обе стороны границы. Это страховка на будущее. У нас нет сведений, что "Хизбалла" что-то пытается сделать", - заявил бригадный генерал Хидай Зильберман.

Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что новые подразделения не будут передислоцированы в район строительных площадок, где размещаются датчики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:15
Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца
15:27
Израиль: Освобождение от налога при покупке квартир
15:09
Китай: новые случаи заражения опасным вирусом
14:25
Трамп предупреждает Хаменеи
14:06
HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"
13:28
"Италия признает Иерусалим столицей под моим руководством"
13:15
Половина израильских мужчин не заканчивает службу в армии
13:08
Провалы подготовки 319-й дивизии - лишь верхушка айсберга
12:40
Асад увеличил наказание за платежи в иностранной валюте
12:30
В Гуш-Эцион выпадет снег
12:19
Иран планирует запустить два новых спутника
11:38
Суд отклонил просьбу Нетаниягу о передаче материалов дела
11:38
Видео: В Ашкелоне джип врезался в знак и перевернулся
11:08
Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus