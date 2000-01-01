19.01 15:58 MIGnews.com

ЦАХАЛ придумал, как обезопаситься от туннелей "Хизбаллы"

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Армия обороны Израиля начала устанавливать специальные подземные датчики вдоль границы с Ливаном для выявления туннелей, вырытых боевиками различных террористических организаций, в числе которых и "Хизбалла".Соответствующие мероприятия стартовали в воскресение, 19 января, сообщает Ynet.Инженеры начали закапывать необходимую технику вблизи кибуца Мисгав Ам. В ЦАХАЛ подчеркнули, что у армии нет информации о новых попытках "Хизбаллы" прорыть туннели, а развертывание новых систем – лишь превентивная мера.Территория вокруг Мисгав-Ам станет первым местом, где установят датчики из-за его близости к ливанской границе. Сенсорная система, которая использует сейсмические и акустические данные и будет оповещать о любых туннелях, которые вырыты вблизи с границей."Мы хотим предотвратить любые ошибки, поскольку строительные работы можно наблюдать по обе стороны границы. Это страховка на будущее. У нас нет сведений, что "Хизбалла" что-то пытается сделать", - заявил бригадный генерал Хидай Зильберман.Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что новые подразделения не будут передислоцированы в район строительных площадок, где размещаются датчики.