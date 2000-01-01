Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ развертывает инфраструктуру против туннелей на севере | Фото:19.01 10:47   MIGnews.com

ЦАХАЛ развертывает инфраструктуру против туннелей на севере

В воскресенье утром, 19 января, ЦАХАЛ начали развертывать постоянную технологическую инфраструктуру для обнаружения и выявления подземных работ по копанию туннелей на границе с Ливаном.

Инфраструктура основана на уникальной технологии, которая была адаптирована к характеристикам местности на северной границе, и направлена на мониторинг и предотвращение дальнейшей подземной террористической деятельности.

Около года назад в рамках операции "Северный щит" ЦАХАЛ обнаружили и разрушили шесть туннелей, вырытых террористической организацией "Хизбалла". Туннели позволяли террористам переходить границу и переправлять технику.

ЦАХАЛ предполагают, что в настоящее время таких трансграничных туннелей больше нет.

Согласно заявлению военных, "развертывание инфраструктуры является еще одним компонентом обширных усилий по обороне, которые регулярно проводятся в регионе Галилеи. Силы ЦАХАЛА будут продолжать выполнять свою миссию по круглосуточной защите, чтобы сохранить суверенитет Государства Израиль и защитить его жителей."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:38
Суд отклонил просьбу Нетаниягу о передаче материалов дела
11:38
Видео: В Ашкелоне джип врезался в знак и перевернулся
11:08
Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада
10:41
Видео: В Ираке демонстранты сожгли штаб-квартиру Хизбаллы  
10:35
Аббас ищет вариант переноса палестинских выборов
10:33
Шакед: правительства единства не будет
10:02
Задержка в Вене: Израильтяне открыли дверь самолета и курили
09:51
Нетаниягу осудил "бесчеловечные" высказывания Либермана
09:32
Прогноз погоды: в Иерусалиме пойдет снег?
09:18
Кинерет поднялся на 6,5 см
09:12
Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы
08:22
Семью Иссахар попросили не общаться с прессой
08:09
Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США
07:46
Два смертельных ДТП за ночь в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus