19.01 10:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ развертывает инфраструктуру против туннелей на севере

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В воскресенье утром, 19 января, ЦАХАЛ начали развертывать постоянную технологическую инфраструктуру для обнаружения и выявления подземных работ по копанию туннелей на границе с Ливаном.Инфраструктура основана на уникальной технологии, которая была адаптирована к характеристикам местности на северной границе, и направлена на мониторинг и предотвращение дальнейшей подземной террористической деятельности.Около года назад в рамках операции "Северный щит" ЦАХАЛ обнаружили и разрушили шесть туннелей, вырытых террористической организацией "Хизбалла". Туннели позволяли террористам переходить границу и переправлять технику.ЦАХАЛ предполагают, что в настоящее время таких трансграничных туннелей больше нет.Согласно заявлению военных, "развертывание инфраструктуры является еще одним компонентом обширных усилий по обороне, которые регулярно проводятся в регионе Галилеи. Силы ЦАХАЛА будут продолжать выполнять свою миссию по круглосуточной защите, чтобы сохранить суверенитет Государства Израиль и защитить его жителей."