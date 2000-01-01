19.01 07:00 MIGnews.com

Обама: перевод посольства в Иерусалим приведет к взрыву

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Уходящий президент США Барак Обама атаковал планы президента Дональда Трампа по переводу американского посольства в Иерусалим. По словам Обамы, их осуществление приведет к “взрывным результатам”.Обама, в ходе последней пресс-конференции в качестве президента заявил: “Когда делаются неожиданные односторонние шаги, когда затрагиваются основные проблемы, чувствительные для каждой стороны, это может привести к взрыву”.Он сообщил, что предупредил новую администрацию Трампа о том, что большие повороты в политике влекут за собой последствия.Обама сказал: Это то, на что мы указали новой администрации в переходный период, то, чему надо уделять внимание, потому что это… взрывной материал”.Обама также сообщил о том, что его администрация не заблокировала принятие Советом Безопасности ООН анти-израильской резолюции потому, что считает разрешение палестино-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов” единственным возможным решением проблемы.Обама заявил: “Цель резолюции была просто сказать, что рост поселений создает реальность, которая все больше и больше делает решение по формуле двух государств невозможным. Это было важно для нас - послать сигнал пробуждения, сказать, что этот момент может быть упущен”.