19.01 15:51 MIGnews.com

В дом генсека ФАТХа в Газе кинули гранату

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Палестинская пресса пишет, что в ночь на четверг, 19 января, в секторе Газа произошло два взрыва, целью одного из которых был генеральный секретарь ФАТХа Наиф Хвейтер.Как рассказал агентству "Маан" сам палестинец, шумовая граната взорвалась около 22 часов 18 января во дворе его дома в восточном районе Газы – Аль-Шуджайя. Хвейтер утверждает, что в результате взрыва никто не пострадал, а обвиняет в произошедшем ХАМАС, требуя, чтобы руководство движения обнародовало имена тех, кто пытался его убить.ФАТХ в секторе Газа осудил покушение, назвав его "наносящим урон палестинскому народу и ставящим под угрозу отношения палестинцев и возможность восстановление нацединства". Движение пригрозило нанести "удар железным кулаком" по подозреваемым в попытке навредить ФАТХу и его членам.Второй взрыв произошел в лагере беженцев Аль-Нусейрат рано утром в четверг – взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, который был припаркован возле мечети Аль-Даава. О пострадавших в результате произошедшего не сообщают.