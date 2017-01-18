Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера
Родители Якуба Абу Аль-Кияна, совершившего вчера автомобильный теракт в Умм эль-Хиран, обратились в отдел внутренних расследований полиции с требованием немедленно расследовать обстоятельства гибели их сына.
Родители, представленные неправительственной организацией Адала и адвокатами Надимом Шехадех и Мухаммедом Бассамом утверждают, что “видео с места инцидента свидетельствует о том, что стрельба по автомобилю погибшего началась до того, как он набрал скорость и врезался в группу полицейских”.
В коммюнике Адала говорится: “Это будит подозрения в том, что полицейские нарушили закон, и поднимает вопросы о надежности представленной полицией версии”. Адвокаты семьи, между тем. требуют “немедленно провести аутопсию покойного”, а также требуют “провести вскрытие тела погибшего полицейского, которого якобы сбил джип”.
В арабском секторе появляется множество постов в социальных сетях, на которых видео атаки Аль-Кияна сопровождается подписью “Якую Аль-Киян хладнокровно убит”