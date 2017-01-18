19.01 13:39 MIGnews.com

Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера

תיעוד נוסף של המשטרה של רגע הדריסה באום אל חוראן pic.twitter.com/ThjIR7kBNZ — חדשות 10 (@news10) January 18, 2017

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Родители Якуба Абу Аль-Кияна, совершившего вчера автомобильный теракт в Умм эль-Хиран, обратились в отдел внутренних расследований полиции с требованием немедленно расследовать обстоятельства гибели их сына.Родители, представленные неправительственной организацией Адала и адвокатами Надимом Шехадех и Мухаммедом Бассамом утверждают, что “видео с места инцидента свидетельствует о том, что стрельба по автомобилю погибшего началась до того, как он набрал скорость и врезался в группу полицейских”.В коммюнике Адала говорится: “Это будит подозрения в том, что полицейские нарушили закон, и поднимает вопросы о надежности представленной полицией версии”. Адвокаты семьи, между тем. требуют “немедленно провести аутопсию покойного”, а также требуют “провести вскрытие тела погибшего полицейского, которого якобы сбил джип”.В арабском секторе появляется множество постов в социальных сетях, на которых видео атаки Аль-Кияна сопровождается подписью “Якую Аль-Киян хладнокровно убит”