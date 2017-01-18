Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера 19.01 13:39   MIGnews.com

Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера

Родители Якуба Абу Аль-Кияна, совершившего вчера автомобильный теракт в Умм эль-Хиран, обратились в отдел внутренних расследований полиции с требованием немедленно расследовать обстоятельства гибели их сына.





Родители, представленные неправительственной организацией Адала и адвокатами Надимом Шехадех и Мухаммедом Бассамом утверждают, что “видео с места инцидента свидетельствует о том, что стрельба по автомобилю погибшего началась до того, как он набрал скорость и врезался в группу полицейских”.

В коммюнике Адала говорится: “Это будит подозрения в том, что полицейские нарушили закон, и поднимает вопросы о надежности представленной полицией версии”. Адвокаты семьи, между тем. требуют “немедленно провести аутопсию покойного”, а также требуют “провести вскрытие тела погибшего полицейского, которого якобы сбил джип”.

В арабском секторе появляется множество постов в социальных сетях, на которых видео атаки Аль-Кияна сопровождается подписью “Якую Аль-Киян хладнокровно убит”
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70
13:58
Робот-журналист опубликовал свою первую статью
13:32
Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства
13:18
Лапид: назначение министр без портфеля – пустая трата денег
13:02
Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму
12:53
Обама помиловал главу террористической группы
12:40
Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля
12:32
Элькин дал показания по делу Нетаниягу
12:18
В Умм эль-Хиран едва не линчевали репортера первого канала
12:10
Обама: Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США
12:09
Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших  
11:45
Microsoft : Windows 7 опасен для использования
11:40
Тегеран: многоэтажный торговый центр сгорел и рухнул  
11:22
Шакед: арабские депутаты - виновники теракта в Негеве
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus