19.01 12:18 MIGnews.com

В Умм эль-Хиран едва не линчевали репортера первого канала

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Корреспондент первого канала израильского ТВ Ицик Зуарец был атакован толпой бедуинов в Умм эль-Хиран 18 января в момент передачи репортажа о происходящем в деревне.Зуарец, в интервью Решет Бет рассказал: “Они немедленно вооружились камнями, кусками бетонных блоков, я видел ненависть в их глазах. Я чувствовал, как над головой пролетают камни и кирпичи”.Зуарец рассказал о том, что от толпы разъяренных бедуинских юнцов его спасли три взрослых араба, среди которых был помощник депутат Кнессета Ахмада Тиби.. Их тоже закидали камнями.Зуарец был легко ранен и эвакуирован в госпиталь Сорока в Беэр-Шеве.